O que acontece com Antenor em Paraíso Tropical? Relembre destino do personagem

Antenor, um dos personagens principais da novela Paraíso Tropical, que está em reprise na TV Globo, passará por diversos sofrimentos durante a trama. Interpretado por Tony Ramos, o empresário ainda terá mais de um par romântico e viverá algumas polêmicas.

No começo da novela de Ricardo Linhares e Gilberto Braga, Antenor estava em um casamento infeliz com Ana Luísa (Renée de Vielmond), após ele perderem o filho de 16 anos.

Os dois terminam após Ana Luísa flagrar Antenor e Fabiana (Maria Fernanda Cândido) juntos.

O que acontece com Antenor?

Após se divorciar, Antenor se envolve com Lúcia (Glória Pires), por quem se apaixona. O casal se separa ao longo da trama, pois Bebel (Camila Pitanga) inventa que está grávida de Antenor, e Lúcia acredita e volta a morar com os pais.

Na reta final, Lúcia descobre que estava grávida de Antenor, e não queria contar para ele. No entanto, Paula (Alessandra Negrini) descobre que Bebel não está grávida, e que tudo era um golpe arquitetado por Olavo (Wagner Moura). Antenor e Lúcia reatam, ela conta que está grávida e o casal tem um final feliz.

Legenda: Antenor (Tony Ramos) e Luísa (Glória Pires) conseguem um final feliz na novela Foto: TV GLOBO / João Miguel Júnior

Mas o sofrimento do personagem não termina, pois é revelado que Antenor tem outro filho, Ivan (Bruno Gagliasso), fruto de um romance rápido com uma copeira em Paraty. O jovem acaba morrendo após um embate com Olavo, quando um atira no outro. Ivan dá os últimos suspiros no braço de Antenor.