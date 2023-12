Belo e Gracyanne têm contas bloqueadas por dívida de R$ 690 mil

A Justiça de São Paulo decidiu, na última segunda-feira (12), bloquear as contas bancárias de Belo e Gracyanne Barbosa. O casal deve R$ 690 mil de aluguel.

Na conta da musa fitness, o Poder Judiciário encontrou apenas pouco mais de R$ 2 mil. Já nas economias do cantor, o bloqueio foi de cerca de R$ 58 mil.

A decisão diz respeito a um processo de cobrança de dívidas com o aluguel de um imóvel no bairro Planalto Paulista, São Paulo, onde o casal residiu entre 2017 e 2019. O montante total da dívida do aluguel atrasado é de R$ 690.075,80.

De acordo com os autos, a empresa Central de Shows e Eventos Ltda, é administrada por Belo e Gracyanne, deixou de efetuar os pagamentos em outubro de 2018.

Inicialmente, o casal não fazia parte do processo, mas os dois foram incluídos após apresentação de provas de que estariam “deteriorando” os móveis da residência alugada.

Um vídeo compartilhado pela própria Gracyanne em uma rede social, no qual seu cão de estimação é visto abrindo a porta de um armário com a boca, fato usado pela juíza para confirmar a má conservação do bem pela ex-dançarina e pelo marido.

Nenhum dos dois se pronunciou sobre o assunto. O casal ainda pode recorrer da decisão.