Novela Pantanal: Globo divulga 1° trailer do remake do sucesso dos anos 90

A TV Globo divulgou, nessa terça-feira (22), o primeiro trailer da nova versão da novela Pantanal, sucesso dos anos 90. A chamada apresentou os protagonistas da trama: Juma Marruá e Jove. A produção estreia no dia 28 de março.

Veja o trailer de Pantanal

Arrepiou, hein? Pode dizer! Que história, que cenas, que elenco e QUE CENÁRIO! 🗣️ E vamos combinar? A maior força da natureza é o amor. Dia 28 estreia sua nova novela das nove, #Pantanal ✨🐆 pic.twitter.com/YFst7tUrNA — TV Globo 👒 (@tvglobo) February 23, 2022

Sinopse de Pantanal

A produção gira em torno da história de José Leôncio (Renato Góes/Marcos Palmeira), proprietário de uma fazenda de gado na região. Ele vai ao Rio de Janeiro e se envolve com Madeleine (Bruna Linzmeyer/Karina Teles), que retorna com o rapaz para morar com ele na fazenda, mas não se adapta a vida no campo. A jovem decide ir embora levando o filho do casal, Jove.

Quando se torna adulto, Jove (Jesuíta Barbosa) decide conhecer o pai, mas é rejeitado e acaba se envolvendo com Juma Marruá (Alanis Guillen), uma mulher arredia e selvagem. A diferença cultural entre o casal será um dos principais desafios para eles ficarem juntos. Enquanto o homem cresceu na cidade, no Rio de Janeiro, a moça sempre esteve nas terras pantanenses sendo ensinada a ser independente.

Originalmente escrita por Benedito Ruy Barbosa, a nova versão da saga foi escrita pelo neto do autor, Bruno Luperi. A adaptação ganhou algumas mudanças e atualizações.