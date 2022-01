José Loreto, astro do remake de Pantanal, aparece com sucuri gigante sobre os ombros

O ator José Loreto vai contracenar com uma sucuri no remake da novela ‘Pantanal', que estreia em março na TV Globo. O artista apareceu posando com a cobra sobre os ombros nas redes sociais da médica veterinária Ellen Eguchi, especialista em animais silvestres.

O clique foi feito durante as gravações da novela e publicado nesta sexta-feira (21). Na foto, além de Ellen e Loreto, estão o ator e cantor Guito Show e a médica veterinária Hanna Paraense, também especialista em animais silvestres.

A serpente, de nome científico Eunectes murinus, é cuidada por profissionais do Centro Amazônico de Herpetologia, assim como as outras que também estarão no remake.

Na legenda da postagem, seguidores de Ellen a chamam de “veterinária dos artistas”.

A novela

Na refilmagem da novela, Loreto interpretará o peão Tadeu, filho de Filó (Dira Paes), casada com José Leôncio (Marcos Palmeira), e terá um relacionamento com Madeleine (Bruna Linzmeyer). Já Guito será Tibério.

A primeira parte das gravações, no Pantanal no Mato Grosso do Sul, foi concluída em dezembro. A novela tem previsão para ir ao ar ao fim do próximo mês de março.