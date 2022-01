Arnold Schwarzenegger se envolve em acidente de carro e deixa motorista em estado grave

O ator Arnold Schwarzenegger se envolveu em um grave acidente de carro, a cerca de 2km de sua mansão, em Los Angeles, na última sexta-feira (21).

O carro do ex-governador da Califórnia, um SUV de porte grande, capotou em cima de outro carro, que foi arrastado e colidiu com um terceiro, segundo informações do site TMZ. Os airbags do carro de Schwarzenegger foram acionados.

O ator de 74 anos aparentemente não sofreu lesões, mas o acidente deixou a outra motorista com ferimentos graves. Segundo testemunhas, ela estava sangrando muito e foi levada por uma ambulância a um hospital.

Ainda de acordo com o site norte-americano, o ator está bem, mas “profundamente preocupado” com a motorista, que segue internada, e quer vê-la pessoalmente.

Testemunhas do ocorrido disseram que o acidente "parecia uma cena de filme".