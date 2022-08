Neymar surge com modelo brasileira no colo em festa; veja quem é

Neymar Jr. já está com novo affair, segundo publicação do jornal Extra, que noticiou o romance nesta quarta-feira (24). As informações são de que o jogador do Paris Saint-Germain (PSG) está envolvido com a modelo brasileira Jessica Turini, flagrada no colo do atleta durante uma festa na capital francesa.

Na terça (23), Neymar promoveu um churrasco com amigos como Marquinhos, também do PSG, e Bruninho, do vôlei. O intuito era receber o humorista pernambucano Ítalo Sena, após tê-lo imitado no dia anterior com o bordão "Ai hexazinho". Sena e a mulher já estavam na Europa e foram os convidados de honra do evento.

Apesar da falta de registros dos dois juntos, os fãs de Neymar já deram conta da presença de Jessica na festa, afirmando que seria ela a pessoa sentada no colo de Neymar durante a celebração. A suspeita foi por causa da calça preta esportiva e uma pulseira na mão da mulher.

Comparações

Nas redes sociais, não demorou para que os fãs dele começassem as comparações entre a aparência dela e de Bruna Marquezine. No entanto, logo a modelo fez questão de apagar comentários relacionados a esse assunto.

Carla Morone, amiga de Neymar, foi uma das primeiras a deixarem comentário elogiando a moça. Segundo o Extra, a amizade entre ela e Bruna Biancardi acabou após a descoberta de uma traição com a, agora, ex-namorada do atleta.