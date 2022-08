Ratinho é diagnosticado com Covid-19 pela segunda vez

O apresentador Ratinho revelou que foi diagnosticado com Covid-19, na tarde desta terça-feira (23), durante exibição do programa “Fofocalizando”, do SBT.

Em um vídeo, o comunicador comentou sobre seu estado de saúde. Na gravação, Ratinho tranquilizou os fãs, apesar de estar afastado após ter testado positivo para a doença

“Oi, amigos do ‘Fofocalizando’! Meus colegas de SBT e meus telespectadores de todo o Brasil, eu vim aqui para dar um recado. Vim dizer para vocês que meu programa desta semana conta com programas inéditos, são gravados, mas são inéditos e eu estou colocando no ar essa semana porque lamentavelmente eu peguei Covid”, começou ele.

O apresentador garantiu que não apresentou problemas de saúde. "Estou sem nenhum sintoma, estou muito bem, mas preciso ficar recolhido por uma semana. Mas, como tinha uma semana de programas gravados, eles continuam inéditos. Eu queria agradecer o apoio de todos vocês, e eu estou muito bem, fiquem tranquilos! Sem problemas, sem sintomas, meu único sintoma é vontade de voltar imediatamente para fazer o meu programa. Beijo grande”, finalizou.

Ratinho e Bolsonaro

Em outro vídeo, nas redes sociais, Ratinho comentou sobre os rumores de que entrevistaria o presidente Jair Bolsonaro em seu programa no SBT, enquanto Lula é entrevistado no Jornal Nacional, da Rede Globo, na próxima quinta-feira (25).

Por meio dos Stories do Instagram, ele desmentiu a notícia. "Está circulando nas redes sociais que vou fazer uma entrevista com Bolsonaro dia 25 no meu programa. Não é verdade!".

"Só queria dizer que essa é só mais uma fake news que fazem a meu respeito. Não vou entrevistar ninguém dia 25, será um programa normal. Então tudo que falarem a respeito disso é falso", completou o apresentador.