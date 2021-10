Nego do Borel deve ser intimado a depor sobre ameaça e extorsão em Minas Gerais

O cantor Nego do Borel deve ser intimado a prestar depoimento em um inquérito da 2ª DP de Contagem, em Minas Gerais, que apura os crimes de extorsão e ameaça contra representantes de uma empresa de eventos. As informações são do jornal O Globo.

Segundo a publicação, a intimação deve ser feita pelo delegado Luiz Mauricio Armond, titular da 42ª DP, do Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. O inquérito é presidido pelo também delegado Clayton Ricardo da Silva, da 2ª DP, em Minas.

A denúncia teria sido feita pelo próprio sócio do local, que afirmou, na delegacia, um descumprimento de acordo da parte de Borel. Momentos antes de uma live, segundo o empresário, a equipe do artista teria solicitado R$ 30 mil a mais para realização do evento.

O transtorno, disse o sócio em depoimento, causou prejuízos com patrocinadores e com o público. Além disso, ele revelou, as redes sociais do espaço teriam perdido seguidores por conta do envolvimento de Nego do Borel em uma série de escândalos.

Após a realização da live, continua o depoimento do empresário, o valor extra não teria sido pago, o que gerou ameaças da equipe do cantor nas redes sociais.

Desaparecimento

Ainda na última segunda-feira (4), Leno Maycon Viana Gomes, nome de batismo de Nego do Borel, foi alvo de mais uma polêmica. A mãe do artista, Roseli Viana Pereira, fez um Boletim de Ocorrência para registrar o desaparecimento do filho.

No entanto, Nego do Borel foi encontrado na terça-feira (5) em um motel em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio de Janeiro. As buscas foram feitas por agentes da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA).

Além desa intimação, Nego do Borel ainda é alvo de duas investigações por agressões contra ex-namoradas.