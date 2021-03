O humorista Nego Di, terceiro eliminado do BBB 21, usou o Instagram para contar que Boninho, diretor da TV Globo, teria o bloqueado nas redes sociais. Em imagem publicada nos Stories, ele mostrou indício do ocorrido, e questionou as declarações dadas fora da casa após deixar o confinamento.

No último domingo (28), Nego Di opinou sobre o tratamento dado a Karol Conká após eliminação do reality show. Segundo ele, até mesmo Lucas Penteado estaria sendo melhor tratado pela produção do programa.

"A Karol, que ao que tudo indica, foi a pessoa que mais fez cagada, foi recebida de uma maneira que foi acolhida também, eu não entendi. Quando eu saí, não teve intervalo", questionou o artista.

"Quando a Karol sai, tem intervalo, não mostram seguidores, vai para o Faustão, é redenção, é isso. Eu só quero entender qual é a da Globo", completou

Após o 'block' de Boninho, Nego Di perguntou aos seguidores se teria falado demais sobre a atenção dada a cada ex-participante.

"Será que falei demais? Kkk ... Fica aí a reflexão para quem ainda acha que estou inventando coisas e que quero biscoito kkk. Boa noite, Brasil! bjs", relatou. No entanto, logo após publicar a imagem com opiniões no perfil, Nego Di desfez a postagem.