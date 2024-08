Nattan é flagrado em suposta DR com a namorada Layla Samylle: 'siga a sua vida'

O cantor cearense Nattan está na Grécia na companhia de uma turma de famosos, e acabou sendo flagrado em um momento indiscreto em um vídeo postado por MC Daniel. Nas imagens, uma voz, apontada pelos internautas como sendo de Nattan, surge por trás dizendo: “Então pronto, meu amor. Siga a sua vida! Eu estou errado mesmo”.

Na internet, passou-se a especular que o cearense estaria dizendo a frase para sua atual namorada, Layla Samylle. Em suas redes sociais, no entanto, a influenciadora não publicou nada da viagem, e, sim, de um treino em uma academia de Fortaleza.

Antes do áudio vazar, já circulavam boatos que os dois estavam em crise: a influenciadora não teria gostado do comportamento de Nattan em um evento de Carlinhos Maia, onde ele apareceu cercado de mulheres no palco. Recentemente, Layla e Nattan chegaram a terminar o namoro, mas reataram um mês depois.

A jovem, de 24 anos, é seguida por quase 200 mil seguidores nas redes sociais, e é veterinária. Ela nasceu em Fortaleza, é filha de uma psicóloga e de um empresário, e tem dois irmãos. Seu pai também já foi prefeito do município de Amontada.

Apesar das especulações, nem Layla, nem Nattan se pronunciaram sobre o vídeo.