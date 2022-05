Natália e Eliezer, do BBB 22, se alfinetam nas redes sociais; entenda

O romance de Eliezer e Natália Deodato, do BBB 22, parece realmente ter ficado para trás. Eles, que viveram um affair no reality, se alfinetaram no Twitter na noite do último domingo (22).

"Se arrependimento matasse, estaríamos todos mortos feat enterrados, né?", desabafou Eli na rede social.

Logo depois, Natália foi certeira ao rebater o ex-colega de confinamento. "Com toda certeza. Inclusive, somos prova viva disso!", alfinetou.

"Se tiver que responder, eu vou responder mesmo, mas acho que já chega dessa história e a vida precisa seguir, afinal, a gente precisa virar nosso rosto em direção ao sol pra deixar as sombras pra trás", completou ela.

Após a eliminação no BBB 22, Natália afirmou durante entrevista para Ana Maria Braga, no programa "Mais Você", que não estava apaixonada por Eliezer.

Eli, então, reagiu à fala da de Nat, dizendo que os dois nunca criaram expectativa para um relacionamento fora da casa.

"Lá para o final do jogo, nossa relação melhorou muito. Não só como um casal que não é casal, mas como amigos. E nunca tivemos expectativa aqui para fora, nunca falamos sobre isso, pois era um mundo novo para ambos. Não tinha expectativa, tanto do meu lado quanto do dela, para o que iria acontecer aqui fora", assegurou ele.