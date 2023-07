Namorada de Robert De Niro revela diagnóstico de paralisia facial após parto

Tiffany Chen, namorada do ator Robert De Niro, revelou em entrevista para Gayle King no programa CBS "This Morning" que foi diagnosticada com Paralisia de Bell, condição na qual a pessoa sofre uma paralisia de um dos lados do rosto, após dar à luz a Gia, primeira filha do casal, em abril desse ano.

No teaser do bate-papo, que vai ao ar nesta sexta-feira (14), nos Estados Unidos, Tiffany, que tem 45 anos, deu mais detalhes do que aconteceu. “Quando eu fui para casa, eu comecei a me sentir estranha, minha língua estava estranha. Era como se tudo estivesse começando a cair”, disse ela, em trecho de vídeo divulgado no Twitter.

A entrevista da companheira de Robert De Niro acontece poucos dias após a morte do neto do ator, Leandro De Niro, que tinha 19 nos. A causa da morte não foi revelada, mas a mídia internacional especula uma suposta overdose.

De acordo com uma fonte do Mirror, após a morte do neto, Robert De Niro se isolou e está deprimido. “Todos estão rezando para que ele encontre a força de que precisa para seguir em frente”, disse a fonte.