Dia Mundial do Rock: veja 8 lugares em Fortaleza para curtir a data

Quando um gênero musical ganha o coração de tantos pelo mundo, não dá outra: uma data será certamente escolhida para celebrá-lo em toda a magnitude que ele possui. No Brasil, os fãs do Rock 'N Roll já celebram o estilo há alguns anos, especialmente no dia 13 de julho.

Dessa forma, esta quinta-feira (13) está recheada de atrações que celebram o rock e o mantém como um dos admirados gêneros. Entre a programação, apresentações musicais se espalham pela cidade e compõem a lista especial montada para esse dia.

Lugares para comemorar o Dia Mundial do Rock em Fortaleza

Banda Renegados na Estação das Artes

Legenda: Banda Renegados tocará na Estação das Artes Foto: divulgação

Na Estação das Artes, a banda Renegados fará o show especial de 30 anos da banda a partir das 19h, como uma forma de comemorar a data e ainda celebrar a própria história. O show terá a presença de Cristiano Pinho, Felipe Cazaux, Claudine Albuquerque, Marília Lima, Yane Caracas, Leonardo Vasconcelos, e as bailarinas da Cia. Antique Soul.

A entrada será completamente gratuita e o momento será filmado para a produção de um documentário pelo cineasta Valdo Siqueira. O evento, vale lembrar, conta com realização da Estação das Artes e do Mercado AlimentaCE.

Serviço

Show Banda Renegados: Além dos Rótulos - 30 Anos.

Data: quinta-feira, 13 de julho, às 19h (abertura dos portões às 17h30);

Local: Estação das Artes (Rua João Moreira, 540, Centro, Fortaleza-CE). Entrada franca.

Show da banda Take One

Para comemorar o dia do Rock em grande estilo, mas de forma diferente, sem sair muito da rotina, o shopping RioMar Kennedy planejou uma celebração aberta ao público que passa no empreendimento, com programação prevista das 19h às 21h.

Legenda: Banda Take One se apresenta no RioMar Kennedy Foto: divulgação

Na própria quinta-feira, a Banda Take One sobe ao palco, na Praça de Alimentação (Piso L3), para apresentar canções do rock nacional e internacional, com flashback e releituras de hits atuais.

Serviço

Banda Take One no RioMar Kennedy

Data: quinta-feira (13)

Horário: 19h às 21h

Local: Praça de Alimentação (Piso L3) - Av. Sgt. Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy

Programação diversa no Hoots

Enquanto isso, no Hoots Gastropub, também na quinta-feira (13), a partir das 17h15, o cantor Anderson Camello se apresenta no espaço Garden junto do multi-instrumentista Hierro.

Legenda: No Hoots, a programação da data é diversa Foto: divulgação

Já o fim da noite terá o DJ Rodrigo Izzy no próprio Garden, localizado no espaço aberto do empreendimento. Enquanto isso, no Pub Sessions, a partir das 20h, Natasha, Yes No Yes e o DJ Lucas Coelho apresentam uma seleção de indie, pop e rock.

Serviço

Hoots Rock Week

Local: Hoots Gastropub, Av. Desembargador Moreira, 125

12 a 15 de julho Couvert: Quartas e quintas-feiras: R$ 20 reais. Sextas e Sábados: R$ 30 reais

Tributos no Bulls

A programação do Rock também tem espaço em uma das referências do gênero na cidade, nas duas unidades do pub Bulls. Na sede do bairro Parquelândia, o karaokê ficará livre a todos os gostos, que podem ir do rock até outros estilos.

Já na sede do bairro Aldeota, a banda The Trip passa pelos sucessos dos grupos internacionais Arctic Monkeys, The Strokes e Red Hot Chili Peppers. Apesar de o dia 13 ser a estrela, a programação do bar, incluindo as duas sedes, prevê programação especial até o domingo (16).

Serviço

Dia do Rock N' Roll do Bulls

Local: Bulls Beer House Parquelância e Aldeota

Data: Dia 13 de julho

Endereço: Rua Coronel Jucá, 700 (Aldeota) e Rua Gustavo Sampaio, 800 (Parquelândia)

Banda The Trooper

No Dia Mundial do Rock, a banda The Troopers fará um tributo especial para celebrar a data no bar Barbarians Pub, localizado na Avenida 13 de Maio, no bairro Benfica.

Serviço

Dia do Rock N' Roll do Barbarians Pub

Local: Barbarians Pub

Data: Dia 13 de julho

Endereço: Rua Waldery Uchôa, 42, Benfica

Rock Music Festival

Assim como no Bulls, a Cervejaria Turatti traz para a sede na Varjota um line-up que se estende até o fim de semana, começando já na quinta-feira (13). Na própria quinta, das 16h às 18h, a banda Rádio Folks se apresenta no local, enquanto a Rock Fusion sobe ao palco das 18h30 às 21h30, finalizando com apresentação de Shirley Cordeiro das 21h30 às 00h.

Na sexta (14), o bar terá shows de André Luã e Fets Domino, o primeiro em dois formatos: acústico e show. Já no sábado (15), formam o line-up Samba Rock e Raiz, Brazukas, X'Roll e Daniel Queiroz.

Especial de Rock N' Roll da Cervejaria Turatti

Local: Cervejaria Turatti

Data: Dias 13, 14 e 15 de julho

Endereço: Rua Ana Bilhar, 1178, Varjota

Dia Mundial do Rock com Open Bar

No Hard Rock Cafe Fortaleza, apesar de o dia oficial ser comemorado na quinta-feira (13), a comemoração só ocorrerá no sábado (15) e domingo (16). Ao todo, mais de 27 atrações serão apresentadas nos dois de evento, que terá, nos dois dias, o total de 22 horas de open bar e 11 horas de open food.

Os ingressos para o evento podem ser comprados de forma antecipada, com valores diferenciados conforme o previsto pelo restaurante. Veja abaixo:

Ingresso para público geral: R$ 249,00

Ingresso para público geral e com desconto mediante a doação de 1kg de alimento: R$ 230,00

Ingresso para estudantes, idosos e PCDs: R$ 224,00

Ingresso crianças de 07 a 12 anos: R$ 124,00.

Combo para os 2 dias (sábado e domingo): R$ 424,00.

Dia Mundial do Rock do Hard Rock Cafe

Local: Hard Rock Cafe

Data: Dias 15 e 16 de julho

Endereço: Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500, Papicu

No Centro Cultural Banco do Nordeste

No Dia Mundial do Rock, o Centro Cultural Banco do Nordeste preparou programação especial com a presença da cantora Mona Gadelha, que sobe ao palco CCBNB a partir das 19h.

Serviço

Dia do Rock N' Roll no CCBNB

Local: Centro Cultural Banco do Nordeste

Data: Dia 13 de julho

Endereço: Rua Conde D'Eu, 560, Centro (Acessibilidade: Rua General Bezerril, 237, Centro)