Namorada de Luva de Pedreiro revela que ele a viu pela primeira vez em Fortaleza, na Farofa da Gkay

Távila Gomes, namorada de Luva de Pedreiro, e grávida do primeiro filho do casal, respondeu a perguntas de seguidores no Instagram, sábado (9), e revelou que ele a viu pela primeira vez em Fortaleza.

“Como conheceu o Luva?”, perguntou um seguidor. “Na Farofa da Gkay do ano passado. Eu estava trabalhando na organização do evento quando ele me viu. Depois daí foram meses até a gente se encontrar e se conhecer finalmente”, contou ela.

Távila também contou que não se incomoda com os comentários que dizem que ela engravidou do influenciador por interesse. “Até porque quase ninguém sabe nada da nossa vida. Vocês estão sabendo 1% só agora e por que a gente quis compartilhar. Por quatro meses a gravidez não vazou, daí tirem as conclusões”.

Ao ser questionada se havia feito um vídeo descobrindo a gravidez, a jovem foi direta: “Não, porque eu fiz o teste imaginando que iria dar negativo, fui pega de surpresa, mesmo Iran falando que já sentia que eu estava grávida”, escreveu.