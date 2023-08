Luva de Pedreiro anuncia que vai ser pai: 'Cristiano Ronaldo Jr vem aí'

O influenciador digital brasileiro Iran Ferreira, mundialmente conhecido como Luva de Pedreiro, anunciou nesta sexta-feira (25) que será pai pela primeira vez. A mãe do bebê, que está com cinco meses de gestação, não teve a sua identidade revelada.

O sexo do bebê também ainda não foi confirmado, mas Luva de Pedreiro já manifestou qual nome deseja dar ao filho. “Cristiano Ronaldo Jr vem aí”, disse o influenciador em vídeos publicados em seu perfil oficial na rede social Instagram.

QUEM É LUVA DE PEDREIRO

Nascido no interior da Bahia, ele conquistou o Brasil com vídeos engraçados e o talento no futebol. Os vídeos do jovem viralizaram nas redes sociais e ele tornou-se conhecido mundialmente, conhecendo posteriormente inúmeros jogadores famosos e celebridades.

Em julho, o influenciador conheceu o atacante português Cristiano Ronaldo, considerado um dos maiores jogadores da história do futebol. O encontro entre os dois foi registrado através de uma publicação nas redes sociais de Luva de Pedreiro.