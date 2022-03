Quem é Luva de Pedreiro? Conheça o influenciador de futebol que é fenômeno nas redes sociais

Nascido no interior da Bahia, Iran Ferreira ficou conhecido nas redes sociais como 'Luva de Pedreiro', conquistando o Brasil com vídeos engraçados e o talento no futebol. O vídeo do jovem, que tem apenas 20 anos, já alcançou milhões de visualizações e compartilhamento, tornando-o uma febre na Internet.

Os vídeos divulgados por ele são curtos, mas mostram toda a aptidão do baiano para o esporte. Em um campo batido de terra no município de Quijingue, ele domina a bola, acerta o gol em cheio e ainda comemora como craques famosos, como Cristiano Ronaldo, por exemplo.

"Siiii", "Recebaaa" e "Graças a Deus Pai" são alguns dos bordões mais utilizados por ele nos vídeos, que chegaram à repercussão internacional. O Barcelona, da Espanha, compartilhou um dos vídeos de Iran, enquanto o Bayern de Munique colocou o atacante Gnabry para imitá-lo.

O jovem já concentra mais de 5 milhões de seguidores no TikTok e 6,5 milhões no Instagram. No Twitter, concentra quase de 487 mil seguidores. Além dos vídeos, compartilha previsões de resultados de jogo e cria memes.

Legenda: Iran ficou conhecido pelas luvas que utiliza nos vídeos publicados na web Foto: reprodução/redes sociais

Origem do apelido

Sem dinheiro suficiente para adquirir um par de luvas de frio, como as utilizadas por jogadores de times europeus, Iran comprou a peça em uma loja de material de construção.

Assim, abraçou a adversidade para criar o próprio apelido: "O cara da Luva de Pedreiro". "Eu pensei, 'quer saber? Vou botar meu nome assim' para ninguém não me chamar mais (de maneira negativa), e resolvi a crítica", contou Iran, ao Uol.

Diversos jogadores já reagiram ao rapaz, como Nenê, Richarlyson, Ronaldinho, Hulk e até Neymar. O camisa 10 da seleção brasileira chegou a respostar um vídeo do garoto, escrevendo: "Que chapada! Receba".

O filho de Cristiano Ronaldo, Cristianinho, também gravou um vídeo imitando "Luva de Pedreiro". "Receba", disse, após marcar um gol.

Iran sonha em ajudar seus pais e sua comunidade, mas também deseja conhecer o mundo e os jogadores que admira. "Mas meu maior sonho mesmo é conhecer o Neymar Jr", confessou o jovem, em entrevista ao Uol.

Paixão pelo Vasco da Gama

Um outro traço marcante de Iran é seu amor pelo Vasco da Gama. Em diversos vídeos, aparece exaltando e beijando o emblema na camisa. O perfil oficial do time, no Twitter, chegou a compartilhar imagens de Iran. "Olha o brabo aí, Siiii". E, nesta quarta-feira (23), Iran visitou a sede do clube.

Na visita guiada, ele pisou no gramado de São Januário, se ajoelhou e comeu a grama do estádio. Luva de Pedreiro esteve acompanhado da família e de torcedores do Vasco, além do ídolo cruzmaltino Roberto Dinamite.

