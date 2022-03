Luva de Pedreiro come grama do São Januário em visita ao Rio de Janeiro à convite do Vasco

Conhecido pelos bordões "Receba!", "Obrigado meu Deus" e "O cara da Luva de Pedreiro é o melhor do mundo", o influenciador Iran Ferreira, natural de Quijingue, no interior da Bahia, visitou o Estádio São Januário pela primeira vez à convite do Vasco, clube de coração do Luva de Pedreiro.

Na visita guiada, Iran pisou no gramado de São Januário, se ajoelhou e comeu a grama do estádio. Luva de Pedreiro esteve acompanhado da família e de torcedores do Vasco, além do ídolo cruzmaltino Roberto Dinamite.

Vestido com camisa personalizada do clube carioca, Iran Ferreira ainda cobrou um pênalti e balançou às redes de São Januário. Na comemoração, Luva de Pedreiro exaltou o cruzmaltino e à torcida Força Jovem do Vasco (FJV).

Eu tive que comer a grama daqui 🙏🏻 @VascodaGama pic.twitter.com/2WXxIxBJVj — Luva de Pedreiro (@ocaradaluva) March 23, 2022

Momento emocionante

A visita ao Rio de Janeiro não foi especial apenas para o Luva de Pedreiro. O pai do influenciador conheceu o ídolo Roberto Dinamite pela primeira vez e se emocionou.

Quem é o 'Luva de Pedreiro'?

O baiano Iran Ferreira conquistou o público na internet ao postar vídeos de gols e jogadas nas redes sociais, onde atualmente acumula mais de 15 milhões de seguidores. Os bordões rapidamente ganharam os internautas, que começaram a imitar seus lances e falas. Jogadores de futebol e clubes do mundo afora têm utilizado seus bordões em postagens nas mídias digitais.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte