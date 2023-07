Luva de Pedreiro realiza o sonho de conhecer Cristiano Ronaldo: 'minha inspiração'

O influenciador digital brasileiro Luva de Pedreiro conheceu o atacante português Cristiano Ronaldo, considerado um dos maiores jogadores da história do futebol. O encontro entre os dois foi registrado através de uma publicação nas redes sociais de Luva de Pedreiro.

“Realizei meu sonho que era conhecer Cristiano Ronaldo, onde eu achava que seria impossível. Pra galera que me acompanha, sabe que ele sempre foi minha inspiração e isso que aconteceu comigo serve de exemplo pra todos vocês, não desista dos seus sonhos. Receba”, disse o influenciador em postagem feita nesta terça-feira (18).

No vídeo publicado por Luva de Pedreiro, ele e Cristiano Ronaldo estão juntos e chegam a se abraçar. A comemoração muitas vezes feita por Luva em seus vídeos de gols é bastante semelhante à tradicional comemoração de Cristiano Ronaldo em seus gols.

“Eu quero primeiramente agradecer a Deus por tudo isso e depois a vocês minha tropa. Depois de toda dificuldade que passei, andava mais de 10km a pé para postar um vídeo e o celular não tinha memória para gravar os mesmos. E hoje, chegar onde eu cheguei é algo inacreditável”, afirmou Luva de Pedreiro.

Nascido no interior da Bahia, Iran Ferreira ficou conhecido nas redes sociais como 'Luva de Pedreiro', conquistando o Brasil com vídeos engraçados e o talento no futebol. Os vídeos do jovem já alcançaram milhões de visualizações e compartilhamentos.

Os vídeos divulgados por ele são curtos, mas mostram toda a aptidão do baiano para o esporte. Em um campo batido de terra no município de Quijingue, ele domina a bola, acerta o gol em cheio e ainda comemora como craques famosos, como Cristiano Ronaldo.