Musical de Meninas Malvadas ganha primeiro trailer para o cinema; veja vídeo

A versão musical do filme Meninas Malvadas ganhou o primeiro trailer nesta quarta-feira (8). O longa estrelado por Linsey Lohan e Rachel Mc Adams irá ser um remake para a Geração Z.

A trilha sonora contará com a música "Get Him Back", de Olivia Rodrigues. O enredo do filme acompanha novamente a adolescente Cady que morou na África por muitos anos tentando se inserir no ensino médio estadunidense.

O roteiro é de Tina Fey, que também escreveu o filme em 2004 e a peça da Broadway com o mesmo nome. Meninas Malvadas será dirigido por Samantha Jayne. O filme tem previsão de estreia para 12 de janeiro de 2024.

Elenco

O longa contará ainda com Renée Rapp como Regina George. Rapp é cantora e atriz, famosa por seu papel na série "A Vida Sexual das Universitárias". Ela já havia estrelado como a "vilã" teen nos palcos da Broadway.

No elenco também terá Auli'i Cravalho, de "Moana", como Janis; Angourie Rice, de "Mare of Easttown", como Cady; Christopher Briney, de "O Verão que Mudou Minha Vida", como Aaron Samuels; e Jaquel Spivey, de "A Strange Loop", como Damian. Bebe Wood viverá Gretchen e Avantika Vandanapu será Karen. Tina Fey reviverá a Srta. Norbury.

Sinopse

O enredo do filme acompanha Cady Heron, uma adolescente que estudava com pais e morava em outro país. Logo que entra na escola é acolhida por Janis e Damian. Eles dois aconselham a garota a entrar no grupo "As Plásticas", formado pelas populares da escola.

Cady se apaixona por Aaron, namorado de Regina, e então o plano do trio não sai como esperado.