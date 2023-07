Morre Randy Meisner, fundador da banda Eagles, aos 77 anos

O cantor Randy Meisner, co-fundador e baixista da banda Eagles, morreu aos 77 anos nesta quarta-feira (26). O falecimento foi divulgado pelo grupo em comunicado nesta quinta-feira (27).

Randy enfrentava complicações de uma doença pulmonar crônica. A esposa do cantor, Lana Meisner, morreu em 2016. Ele deixa três filhos.

O artista nasceu em Scottsbluff, no Nebraska (EUA), em 8 de março de 1946. Informações sobre o funeral ainda devem ser divulgadas.

“Randy foi parte integrante dos Eagles e fundamental para o sucesso inicial da banda. Seu alcance vocal era surpreendente, como fica evidente em sua balada de assinatura, 'Take It to the Limit'”, disse a banca em comunicado.

Banda pioneira

Em 1971, Randy, Glenn Frey, Don Henley e Barnie Leadom formaram a banda Eagles. Entre as principais músicas do grupo, estão 'Try and Love Again', 'Is it True?', 'Take the Devil' e 'Certain Kind of Fool'.

A banda foi pioneira do som da Costa Oeste, um rock descontraído, com toque country, que dominou o pop americano no começo dos anos 1970. Ao longo das décadas, seus integrantes foram mudando.

Os Eagles venderam mais de 150 milhões de álbuns em todo o mundo, depois de mais de meio século na música. Em 1998, eles foram introduzidos no Hall da Fama do Rock.

A formação atual dos Eagles, que inclui Don Henley, Joe Walsh e Timothy B. Schmit, tem agendada uma última turnê, que começará em setembro, em Nova York, e deve prosseguir até 2025. A participação de Meisner, que deixou o grupo no fim dos anos 1970 e foi substituído por Schmit, não estava prevista.

Nascido em uma família de agricultores do Nebraska em março de 1946, Meisner tocou com a Stone Canyon Band de Rick Nelson e Poco, antes de fundar os Eagles