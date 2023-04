Morre Helena de Grammont, jornalista da TV Globo, aos 74 anos

Helena de Grammont, que foi repórter da TV Globo por uma década, morreu nesta quinta-feira (27), em São Paulo, aos 74 anos de idade. A causa da morte ainda não foi revelada.

"Hoje, o céu recebe a nossa Estrela da Terra. Helena de Grammont. Nossa força! Nossa guerreira! Fez muito pelas mulheres do País! Brava. Linda. Exemplo. Cumpriu tudo e muito mais do que deveria. Mulher inspiradora! Saudade de ouvir sua voz!", escreveu a sobrinha da jornalista, Lili de Grammont, no Instagram.

Heleninha, como era chamada pelos colegas de redação, ficou conhecida nacionalmente por lutar pela prisão de Lindomar Castilho, cantor de sucesso na década de 80, pelo assassinato da irmã da jornalista, Eliane, aos 26 anos.

Castilho matou Eliane, sua ex-esposa, a tiros, por não ter se conformado com a separação. E, após diversas passeatas organizadas por Helena, exigindo justiça em nome da irmã, ele foi condenado a 12 anos de prisão.

Carreira

Nascida em Botucatu, no interior de São Paulo, Helena trabalhou como bancária, mas construiu carreira no jornalismo fazendo a cobertura da cooptação de menores pela seita do reverendo Moon (1920-2012), pelo 'Fantástico'.

Além disso, a repórter também acompanhou o drama do desaparecimento do escoteiro Marco Aurélio, em 1985, caso que, até hoje, está sem solução.

Alzheimer

Aos 58 anos de idade, Helena foi diagnosticada com alzheimer precoce e teve de se afastar da profissão.

Ela se casou duas vezes, uma com o jornalista Odair Redondo e outra com o comentarista esportivo Juarez Soares, e deixou três filhos.