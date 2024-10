Morre Graciane Azevedo, dançarina que disputou vaga de 'Morena do Tchan' com Scheila Carvalho

Graciane Azevedo, que disputou o título de morena do grupo "É o Tchan", morreu no último sábado (19), aos 47 anos. Nas redes sociais, familiares informaram que a morte da dançarina foi por conta de um infarto. "Nesse momento de dor pedimos um pouco de paciência para que possamos resolver como daremos seguimento ao seu legado", reforça o comunicado.

Na década de 1990, Graciane ficou conhecida por competir com outras duas bailarinas para se tornar a nova "Morena do Tchan". Ela concorreu ao posto junto com as dançarinas Scheila Carvalho, Viviane Araujo e Rosiane Pinheiro. No fim, Scheila venceu a disputa e se tornou dançarina do grupo de 1997 até 2005.

Após a competição, Graciane continuou a investir no mundo da dança, mas dessa vez por conta própria. Ela se tornou empresária e, em 1999, fundou uma academia de dança na comunidade de Campo Grande, na capital do Rio de Janeiro.

Pelo X (antigo Twitter), Rosiane Pinheiro comentou sobre a morte da ex-concorrente "Meu Deus! Que tristeza! Uma mulher guerreira, de fé e com muita alegria! Todo meu sentimento a família, que Deus conforte o coração de vocês", declarou.

Legenda: Filho de Graciane está em luto Foto: Reprodução/Redes Sociais

Graciane deixa um filho, Manuel Azevedo, de 17 anos. O jovem utilizou das redes sociais para prestar uma homenagem pelo falecimento da mãe.

"Meu eterno amor, descanse em paz, minha linda! Só tenho a te agradecer pela mãe perfeita que você foi para mim. Só eu sei a dor que será não te ter mais na minha vida. Saudades eternas de você, meu amor", lamentou.