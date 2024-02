Morre Carl Weathers, ator de Rocky e The Mandalorian, aos 76 anos

O ator Carl Weathers , famoso pela atuação como Apollo Creed no filme " Rocky " (1976), morreu aos 76 anos nesta quinta-feira (1º). A família comunicou o falecimento por meio das redes sociais nesta sexta-feira (2). "Ele morreu pacificamente", escreveram na publicação.

"Carl era um humano excepcional que viveu uma vida extraordinária. Através de suas contribuições para o cinema, a televisão, as artes e os esportes, ele deixa uma marca inegável e é reconhecido no mundo todo e através de gerações. Ele foi um irmão, pai, avô, parceiro e amigo amado", diz ainda a publicação.

Carl Weathers nasceu em 1948 no estado da Louisiana, nos Estados Unidos. Também foi jogador de futebol americano antes de se tornar ator.

Atuou em mais de 75 filmes e séries de TV. O trabalho de maior destaque foi o boxeador campeão Apollo Creed, em "Rocky, um lutador" (1976), personagem que ficou marcado na história do cinema. Também ficou conhecido por atuações em "The Mandalorian", "O Predador" (1987) e em "Um maluco no golfe" (1996).