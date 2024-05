Whindersson Nunes reforça show de humor em Fortaleza e pede doações para o Maranhão

Whindersson Nunes voltou a falar sobre o show de humor em Fortaleza, marcado para o dia 25 de maio no estádio Presidente Vargas. Através de uma publicação no X (antigo Twitter), realizada nesta quinta-feira (9), o humorista pediu ao público cearense a doação de alimentos, no dia da apresentação, para serem enviados ao Maranhão.

"Dia 25 cearenses podem levar 1kg ou mais, de alimentos não perecíveis pra ser enviados ao Maranhão!", escreveu na rede social. O piauiense não deu detalhes sobre quando a venda de ingressos terá início.

Intitulada "Efeito Borboleta", a apresentação foi anunciada no dia 6 de maio. Inicialmente, o humorista tinha declarado que o show teria como propósito arrecadar fundos para o Rio Grande do Sul, que teve mais de 80% dos municípios do estado afetados pelas chuvas e enchentes.

No entanto, o pedido por doações de alimentos para o Maranhão foi feito após 30 municípios decretarem situação de emergência em razão das chuvas que atingiram o estado nos últimos dias e provocaram a cheia de rios e riachos.

CHUVAS NO MARANHÃO

As chuvas que atingiram o Maranhão nos últimos dias provocaram a cheia de rios e riachos, fazendo com que 30 municípios decretassem situação de emergência. As informações são do g1.

Segundo a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, até esta quarta-feira (8), somente o município de Santa Inês decretou estado de calamidade pública. Ao todo, 1.031 famílias estão desabrigadas e 2.909 desalojadas no Maranhão.

As famílias afetadas estão sendo auxiliadas pelas coordenadorias municipais da Defesa Civil. As equipes atuam na retirada de pessoas das áreas de risco e na distribuição de refeições, fornecidas pela rede de Restaurantes Populares do Governo do Estado.