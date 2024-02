Distribuição de herança do ator Christian Oliver, morto em acidente aéreo, é incerta; entenda

O ator alemão Christian Oliver, que morreu aos 51 anos vítima de um acidente aéreo em 4 de janeiro, deixou uma herança de US$ 1 milhão (cerca de R$ 4,9 milhões na atual cotação). O montante, no entanto, ainda não tem destino certo, uma vez que o artista não havia feito um testamento. As duas filhas do ator, Annik, de 12 anos, e Madita, de 10, também morreram na tragédia. A aeronave em que eles estavam caiu no mar, na região de Bequia, no Caribe.

De acordo com informações da revista Page Six, os pais do ator, Ursula e Gerhard Klepser, nomearam uma pessoa para administrar os bens deixados pelo filho, mas estão enfrentando empecilhos legais por conta da falta de testamento.

Além dos pais, Oliver deixou a esposa, Jessica Klepser, e a irmã, Alexandra Klepser.

Veja também

CARREIRA

Christian se destacou na indústria cinematográfica pelo trabalho nos filmes "Speed Racer", "Indiana Jones", "O Segredo de Berlim", "Operação Valquíria" e "Os Três Mosqueteiros". Além disso, integrou o elenco da série 'Sense8', em 2015.