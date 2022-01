Modelo Valentina Boscardin morre aos 18 anos, vítima da Covid-19

Valentina Boscardin, modelo de 18 anos e filha da apresentadora e repórter Márcia Boscardin, morreu na madrugada desse domingo (9), vítima da Covid-19. A mãe confirmou a morte publicando seu luto e dizendo que "um anjo subiu ao céu".

Márcia ainda compartilhou a postagem de uma amiga, que informou que Valentina havia sido diagnosticada com trombose e pneumonia, por complicações da Covid. Segundo o texto, a modelo estava vacinada com duas doses.

Legenda: Márica Boscardin compartilhou seu luto nas redes sociais Foto: Reprodução

"Luto! É com muita dor que me despeço do amor da minha vida", divulgou Márcia Boscardin no Instagram.

Valentina era modelo associada à agência Ford Models Brasil, em São Paulo.