Jade Picon anuncia que vai viajar e reacende especulação de ida ao 'BBB 22'

A influenciadora Jade Picon publicou um story no Instagram para informar aos seus seguidores que iria viajar. Com isso, reacendeu especulações de que se tornará uma das participantes do "Camarote", do "Big Brother Brasil 2022". As informações são do UOL.

"Vou fazer uma viagem, para onde vocês acham que é?", perguntou misteriosamente a empresária na rede social. Logo em seguida, os fãs reforçaram o boato de que Jade fará parte no reality.

A especulação ganhou ainda mais força quando perceberam que a foto publicada nos stories já fazia parte do feed da empresária, desde novembro do ano passado.

Legenda: Fãs notaram que a foto publicada nesta segunda já está no feed de Jade desde novembro Foto: Reprodução/Instagram

Dicas do 'BBB 22'

No programa "Fantástico" desse domingo (9), Tadeu Schmidt deu algumas dicas sobre os futuros participantes do 'BBB 22'.

Duas dicas também reforçaram o palpite de que Jade estará no reality. Na ocasião, o apresentador citou que a suposta futura confinada é uma influencer e costuma dar descarga com o pé, mania revelada anteriormente por Jade no vídeo "10 coisas estranhas sobre mim", para o seu canal no YouTube.

A lista oficial dos participantes do 'BBB 22' deve ser divulgada a partir desta quinta-feira (13). Ligada às tendências de moda, Jade Picon tem uma marca própria de roupas e soma mais de 13,6 milhões de seguidores no Instagram.