Modelo diz que teve caso com Adam Levine e expõe conversas; cantor é casado há 8 anos

A modelo Sumner Stroh publicou vídeo, nesta segunda-feira (19), afirmando que manteve um caso com o cantor Adam Levine, da banda Maroon 5, por mais de um ano. O vídeo, que já passa das 4,5 milhões de visualizações, conta com prints de conversas entre os dois, com a mais recente sendo em junho deste ano.

A revelação vem dias após Levine e a esposa, a supermodelo Behati Prinsloo, anunciarem que estão esperando o terceiro filho do casal, que está junto há 8 anos.

Em uma das conversas expostas no vídeo do TikTok, inclusive, o cantor diz que vai ter mais um e bebê, e pergunta à Sumner se ele pode usar o nome dela para o filho: "Uma séria questão. Eu terei outro bebê e se ele não foi um menino eu queria muito dar o seu nome. Tudo bem por você?", diz Adam.

“Envergonhada por estar envolvido com um homem com essa total falta de remorso e respeito”, escreveu a modelo na legenda do vídeo. Fãs do líder da banda Maroon 5 estão detonando o cantor nos comentários.

Conversas expostas

No relato, Sumnee Stroh mostra prints de conversas que seriam com Adam Levine, no Instagram. Em uma delas, o artista fala sobre o corpo da modelo.

Legenda: Os dois teriam mantido uma relação por mais de um ano Foto: Reprodução

Legenda: O artista perguntou se Sumner deixava ele nomear o filho próximo dele com o nome dela Foto: Reproduçã

"É realmente surreal o quanto você é gostosa. Isso me deixa sem palavras [...] Você é 50 vezes mais gostosa pessoalmente", escreveu o cantor.

Adam Levine não se pronunciou sobre o caso até o momento.

Behati Prinsloo

Behati Prinsloo Levine é uma modelo nascida na África do Sul e criada na Namíbia. Ela foi descoberta pela marca Victoria's Secret.

Legenda: Adam e Behati estão casados desde 2014 Foto: Reprodução

Ela conheceu Adam Levine quando participou do clipe de "Animals", da banda Maroon 5. Em 2014, eles se casaram. Os dois já são pais de Dusty Rose, 5 anos, e Gio Grace, 4.

Nesse domingo (18), Behati posou no Instagram mostrando a barriga de grávida do terceiro filho do casal.