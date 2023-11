Mister M fala de câncer de próstata e tira a máscara no ‘Encontro’ com Patrícia Poeta

Um dos ícones dos anos de 1990, por sua aparição todos os domingos no "Fantástico", Mister M voltou a ser destaque por aparecer, nesta terça-feira (14), no programa "Encontro", com Patrícia Poeta. O mágico foi parar nos assuntos mais comentados da rede social "X" (antigo Twitter) por ter mostrado truques clássicos e porque sentou no sofá da atração de cara limpa, algo raro em seus vários anos de carreira.

Em um relato emocionante, o artista, que se chama Val Valentino, contou que descobriu um câncer na próstata em 2020. "Foram vários anos fazendo um teste e descobriram esse tumor", disse. Ele ainda revelou que não queria fazer quimioterapia e viu o seu estado de saúde piorar rapidamente. "Chegou o momento em que os médicos me deram um ou dois meses no máximo para viver. Parecia ser tarde demais, todos os médicos falavam", disse o mágico, que logo depois se submeteu a uma cirurgia.

Legenda: Mister M ficou conhecido por mostrar como funcionavam os truques de mágica Foto: Reprodução

A apresentadora ainda contou ao público como e quando Val Valentino descobriu a paixão pela mágica. Ainda na infância, com oito anos, ele ganhou um kit da mãe, com dicas e truques especiais. Da brincadeira, a prática levou à profissionalização. "Eu lembro que ficava esperando ele [Mister M] aparecer e fazer as suas performances domingo, no 'Fantástico'. E também porque depois ele revelava os truques por trás das mágicas", comentou Patrícia Poeta, que aceitou participar de alguns truques durante a apresentação.

Mister M afirmou também que ele recebeu diversas ameaças de morte, pois trazia à tona os segredos dos truques. "Os mágicos se reuniram numa organização e contrataram uma pessoa para me assassinar". Patrícia, então, perguntou se ele não tinha medo. O artista respondeu: "Bom, em minha defesa eu sabia que o que estava fazendo era muito bom para a mágica. E todos esses anos de sucesso mostram que estava fazendo a coisa certa".

Em seguida, ele comentou o porquê decidiu tirar a máscara. "Bem, eu revelo segredos e o meu maior segredo era a minha identidade. Se eu não me revelasse, eu seria um hipócrita".

Veja também

Repercussão

Na rede social "X", os internautas foram à loucura e revelaram nostalgia dos anos 90. "Mister M, Cid Moreira e Bonde do Tigrão fazendo um clipe! Os anos 90 foram disruptivos e caóticos de uma forma única! #fantástico #MisterM", disse um. "Cid Moreira e Mr. M, época boa demais", escreveu outro. "Paladino mascarado, príncipe dos sortilégios: #Cid Moreira e #MisterM foi a maior dupla do #Fantástico de todos os tempos. #misterm #cidmoreira #Fantastico", comentou mais um. "Lembro que ficava até "tarde" 23h00 pra ver o #MisterM era incrível. #Fantástico", falou outro.

Em 20 de agosto deste ano, Mister M se reencontrou com Cid Moreira, apresentador que deu voz ao quadro em que participava, como parte das comemorações pelos 50 anos do "Fantástico". "Eu passei muito tempo esperando por esse dia. [...] Quando eu estou no Brasil e alguém percebe que sou eu, o Mister M, eles começam a imitar você, tipo, 'oooh, Mister M'. Todo mundo associa você com o Mister M aqui no Brasil", disse o mágico ao jornalista.

Exibido no fim da década de 1990, o quadro desvendava truques de mágica. Um sucesso que entrou para a história do programa, assim como os apelidos empregados por Cid Moreira ao personagem: "paladino mascarado", "príncipe dos sortilégios" e "senhor de todos os segredos".