Melissa Barrera é demitida da franquia Pânico por defender a Palestina nas redes

A atriz mexicana Melissa Barrera, de 33 anos, foi demitida da franquia "Pânico" após se manifestar nas redes sociais em defesa da Palestina no conflito com Israel. A informação é da revista "The Hollywood Reporter".

A artista interpretou Sam Carpenter em "Pânico" (2022) e "Pânico VI" (2023), irmã de Tara, personagem de Jenna Ortega. Melissa teria um papel importante na continuação da franquia de terror, "Pânico VII", que foi confirmada pelo diretor Christopher Landon através de uma publicação feita em agosto no X (antigo Twitter).

Até o momento, a produção do longa não confirmou a demissão de Melissa Barrera. Caso a decisão seja anunciada, o sétimo filme poderá ser reformulado.

Nas redes sociais, a artista se manifesta constantemente sobre o confronto entre Israel e Palestina. "Temos de acabar com os bombardeamentos de Gaza, garantir a libertação segura de todos os reféns e exigir um acesso adequado à ajuda humanitária para chegar às pessoas que necessitam desesperadamente", escreveu em uma publicação recente.