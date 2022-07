Mel Maia flerta com Arthur Picoli em live no Instagram: 'Fala tu, o mais gostoso'

A atriz Mel Maia entrou em uma live de Arthur Picoli, nesta quarta-feira-(6), para deixar um comentário com tom de paquera no Instagram do ex-BBB. Durante o bate-papo com os fãs, a jovem carioca deixou o comentário e tirou um sorriso do instrutor de crossfit.

"Calma, gente. Cheguei! Fala tu, mais gostoso", brincou Mel Maia, fazendo referência ao viral do TikTok.

Mel Maia foi alvo de polêmica nesta semana. Tudo começou quando a atriz, que completou 18 anos recentemente, fez uma trend no TikTok e revelou alguns nomes com quem já ficou.

Atriz revela nomes com quem já ficou

Um desses nomes seria o de Arthur Picoli, 28., que precisou se defender na web.

O vídeo de Mel já acumula mais de 9,4 milhões de visualizações, além de mais de 18 mil comentários. A atriz ainda mostrou os escolhidos em diversas outras categorias — mas estes ainda não foram identificados.