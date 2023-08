MC Magrinho é agredido em festa e mãe pede ajuda para interná-lo em clínica de reabilitação

O funkeiro Kaique Monteiro de Almeida, conhecido como MC Magrinho, foi filmado com diversos ferimentos pelo corpo após participar de uma briga durante baile funk. A agressão ocorreu na última segunda-feira (31), em São Paulo, e a mãe dele pediu ajuda para interná-lo em uma clínica de reabilitação.

O apelo foi feito nas redes sociais. Conforme o portal R7, a mãe de MC Magrinho disse que não sabe o paradeiro dele, e que tentou levá-lo para uma clínica de reabilitação. No entanto, ele recusou a internação.

Mãe de MC Magrinho "Estou aqui pedindo ajuda encarecidamente por causa do meu filho. Já teve confusão na madrugada de ontem. Ele é dependente químico, está em um ponto que a gente não sabe mais o que fazer. Mandei um resgate ontem para poder vir para o Rio e internar. As pessoas que estão por trás ganhando dinheiro convenceram ele a não vir".

"Ele já está maluco. Quando não usa as coisas, já está doido. Está com a cara que foi quebrada e mesmo assim já marcaram baile. Eles não estão nem aí para a saúde de ninguém, querem o dinheiro", acrescentou a mãe do funkeiro.

Agressão durante baile funk

A briga teria ocorrido depois do funkeiro provocar membros de uma facção criminosa. O amigo de Magrinho, MC Lecão, lamentou o ocorrido.

"Para mim, foi uma tristeza ver a cara do menor estampada em várias páginas, toda machucada, poderia ter acontecido o pior. Acordei com um monte de gente que estava no baile mandando vídeo dele apanhando", disse Lecão.