Caso Isabella Nardoni ganha documentário na Netflix; veja trailer e data de estreia

A Netflix anunciou, na manhã desta terça-feira (1º), o lançamento de um documentário sobre o assassinato de Isabella Nardoni, crime que comoveu o Brasil há mais de uma década. A produção contará o desenrolar do caso a partir das perspectivas da mãe da menina, Ana Carolina Oliveira, e dos avós.

Além dos relatos dos familiares, a obra ainda analisará as diferenças entre as versões dadas pela perícia, por jornalistas e pelos advogados de Alexandre Nardoni e Carolina Jatobá, responsáveis pela morte de Isabella.

Realizada em parceria com a Kromaki, a produção tem direção de Micael Langer e Cláudio Manoel, que assinam o roteiro junto a Felipe Flexa. O longa-metragem ainda contou com a consultoria da criminóloga Ilana Casoy e do jornalista Rogério Pagnan, autor do livro “O pior dos crimes – A história do assassinato de Isabella Nardoni”.

SINOPSE

A sinopse do documentário relembra que, "em 2008, o assassinato de Isabella Nardoni parou o Brasil". Isabella foi jogada pela janela do apartamento do pai e da madrasta, em São Paulo. A criança tinha cinco anos.

ASSISTA AO TRAILER

QUANDO ESTREIA O DOCUMENTÁRIO SOBRE ISABELLA NARDONI?

Resultado de mais de 118 horas de entrevista e da análise de mais de 6 mil páginas de processo, o longa documental estará disponível a partir do dia 17 deste mês.