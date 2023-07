Legista diz que não sabe quando Sinéad O’Connor morreu

O legista que investiga a morte da cantora Sinéad O’Connor declarou, em entrevista ao Daily Mail, que não se sabe quando ela faleceu. O profissional explicou que eles tentam juntar informações sobre os últimos dias de vida da artista, que foi achada morta em seu apartamento em Londres, na última quarta-feira (26).

Uma autópsia será realizada no corpo, já que nenhuma causa médica foi dada para a morte, e os resultados levarão “várias semanas” para serem entregues, conforme um porta-voz do London Inner South Coroner's Court.

No último dia 9 de julho, Sinéad O’Connor postou um vídeo nas redes sociais contando aos fãs que havia se mudado para Londres, e que estava “muito feliz por estar em casa”.

Morte do filho

Em janeiro de 2022, o filho de 17 anos da cantora, Shane O’Connor, foi encontrado morto em Wicklow, na Irlanda. Cerca de uma semana após a morte dele, a artista foi internada. Na ocasião, ela fez postagens no Twitter falando de despedidas.

Após a internação, Sinéad O’Connor cancelou todos os seus shows para focar em sua saúde mental e bem-estar.