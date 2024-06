Maya Massafera desabafa após suposta venda de áudio dela: 'Espero que seja mentira'

Maya Massafera fez um desabafo após um print circular nas redes sociais que mostra uma pessoa tentando vender um áudio com a nova voz da influenciadora digital, que recentemente passou por uma transição de gênero. Maya fez uma cirurgia nas cordas vocais que exige silêncio na recuperação, e até o momento ninguém a ouviu.

“Que bom dia, né? Espero do fundo do coração que seja mentira”, iniciou a influenciadora, relatando ainda que já viveu uma situação semelhante:

“Vamos lá: isso já aconteceu uma vez. Foi na época que eu ainda não tinha assumido minha transição. Foi em um hospital que tinha ido. A Justiça resolveu e tive a ajuda do hospital para identificar a pessoa. Existe muita gente ruim nesse mundo. Infelizmente. Crime tem que ser tratado como crime. Minha vida e saúde física e mental não é brincadeira, e não está à venda. E um recado para você, de uma amiga: se alguém fizer algo parecido com você, por qualquer motivo ou circunstâncias, nunca pague! Procure um advogado, um amigo, dê queixa. Em hipótese alguma negocie com criminoso”, escreveu Maya.

Maya apareceu pela primeira vez nas redes sociais após a transição de gênero em maio desse ano. Na ocasião, ela fez um ensaio e recebeu elogios de amigos e fãs.