Matheus Mazzafera pergunta pronomes das celebridades e vídeo viraliza nas redes: 'atlético mineiro'

O youtuber Matheus Mazzafera pegou vários influenciadores desprevenidos na noite de sexta-feira (20) e registrou um dos momentos mais constrangedores na internet nos últimos tempos. Ao questionar famosos sobre os pronomes com os quais eles se identificavam, ele recebeu respostas completamente equivocadas, o que gerou críticas nas redes sociais.

Conforme a língua portuguesa, os pronomes são utilizados para se referir à pessoas, conforme o gênero com o qual elas se identificam. No caso dos gêneros feminino e masculino, eles variam entre ela/dela e ele/dele. Já para pessoas não-binárias, a variação mais recente é o pronome neutro, como elu/delu.

Acontece que as sub-celebridades entrevistadas não estavam tão cientes assim sobre questões da língua portuguesa. O resultado, claro, foi de respostas totalmente fora da realidade, com uns utilizando o momento para falar de apelidos e até times de futebol.

Veja o vídeo:

Uma das que mais chamaram atenção, por exemplo, foi Amanda Meirelles, a mais recente vencedora do Big Brother Brasil, que também é médica. "Amandinha, Mands, vários", disse ela, sem entender a pergunta de Mazzafera.

Na mesma linha, a influenciadora Camila Loures também citou os apelidos com os quais é chamada. "Camis, Cacá, Cá", disse, aos risos, sem sonhar que estava respondendo algo completamente fora do proposto.

Teve também quem tenha seguido uma linha de raciocínio diferente. "Hello, Alouca", disse Val Marchiori, enquanto Gabi Martins disse "Atlético Mineiro" e Tierry foi de "Corinthians". A maranhense Mileide Mihaile achou que se tratava de um traço de personalidade de soltou um "valente".

Veja também

Muitos não perdoaram os erros. Com a repercussão do vídeo, muitos criticaram os conhecimentos das celebridades atualmente. "Esse é o nível de pessoas que são influenciadoras no Brasil", disse um no X (antigo Twitter). "É com esse povo que eu quero competir nas provas", disse outra.

Acerto?

Os mais próximos do proposto, mas que ainda não acertaram, foram Kerline e Biel. A cearense, que também é ex-BBB, afirmou que estava "numa pegada muito cis". A fala da cearense fazia referência à cisgeneridade, o que define quando uma pessoa se identifica com o gênero ao qual foi atribuída no nascimento.

Biel chegou, inclusive, a dizer que faltou às aulas de português na escola, citando o pronome "ela", mas sem dizer com qual se identificava de fato.

De todos os entrevistados, as únicas que acertaram foram Julia Puzzuoli e Mônica Salgado, que receberam elogios nas redes sociais por citarem corretamente os pronomes após a indagação de Mazzafera