Noite de festa em A Fazenda 15 tem reconciliação entre peões e pedidos de expulsão; veja destaques

A noite de sexta-feira (20) foi de festa em 'A Fazenda 15', da TV Record, e não faltou diversão e conflitos entre os peões confinados, além de polêmica sobre os participantes nas redes sociais. Com tema Capadócia, fazendo referência à Turquia, o momento foi animado pela dupla sertaneja Munhoz e Mariano.

O grande tópico da noite foi o comportamento de Kamila Simioni, que bebeu de forma elevada durante a festa e acabou incomodando os colegas. Nas redes sociais, como no X (antigo Twitter), internautas pediram pela expulsão da peoa, motivados pela recente saída de Rachel Sheherazade por agressão.

Em dos momentos, Simioni atingiu o rosto de Radamés com as tranças do cabelo propositalmente. Enquanto ele estava conversando com Lily Nobre, a amiga jogou os cabelos contra o rapaz, que levou as mãos ao rosto.

Questionado sobre a situação por Jenny Miranda, ele desconversou. “A Simioni tem liberdade para brincar comigo, não foi nada não”, garantiu. Além disso, ela foi acusada de chutar as partes íntimas de Shayan Haghbin durante uma das brincadeiras mais calorosas em meio à festa.

Choro de peoa e after

Quem também teve destaque foi Alicia, que caiu no choro ao ouvir que comentário de Lily Nobre apontando que ela e Kally Fonseca cantam mal.

O “teste vocal” aconteceu quando a dupla Munhoz e Mariano cedeu o microfone para as colegas, o que gerou o desentendimento. “Só acertou a última nota”, comentou a filha de Dudu Nobre, afetando Alicia profundamente.

E se a emoção já estava à flor da pele, teve quem utilizasse o momento para se reconciliar. Foi o caso de Nadja e Kally, que conversaram sobre os últimos embates no jogo e decidiram encerrar todas as desavenças até então.

Nadja abraçou Kally e as duas prometeram não discutir mais. “Não arruma confusão se algo não existir. Coisas existentes, ok. Não existentes, não. Pode ser?”, pediu Nadja. Em seguida, ela também procurou Alicia para selar a paz.

Legenda: After entre peões gerou confusões dentro do quarto Foto: reprodução/TV Record

Por fim, o after dos crias não foi tão bem vindo dessa vez. Enquanto alguns se divertiam nos quartos, Sander se estressou. “Vai tomar no c* todo mundo! Eu tomei remédio, c*ralho! Que inferno, p*ta que par*u”, gritou, encerrando os vestígios da comemoração.