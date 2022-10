Marido de Letícia Spiller expõe seguidor que o chamou de ‘mendigo’ e rebate

O músico uruguaio Pablo Vares, marido de Letícia Spiller, expôs no Instagram um seguidor que questionou se a atriz estava namorando um mendigo. “Ela namora um mendigo? Porque? Endoidou?”, perguntou o usuário do Instagram.

Com muita educação, o artista “agradeceu” a preocupação do seguidor com o bem-estar do casal. “Muito obrigado com a sua preocupação com o nosso bem-estar. Saiba que a saúde mental da Letícia está ótima, assim como a minha situação financeira. Ser artista é um caminho muito difícil, porém, as coisas parecem estar fluindo”, disse ele, enumerando os trabalhos que tem feito nos últimos tempos.

“Você deveria ter se informado disso olhando o meu perfil, em vez de sair julgando alguém que não conhece pela sua aparência”, disse ainda.

Foto: reprodução

O músico recebe com frequência ataques em razão de sua aparência. Em setembro, ele rebateu um comentário de um seguidor sobre os seus dentes. “Que tal cada um cuidar da sua própria vida, hein? Eu cuido pra caramba dos meus dentes, que são naturalmente amarelados e um pouco tortos. E daí? Agora, se um dia eu achar que isso é um problema, graças a Deus tem fácil solução. Já o seu problema de andar se metendo na vida dos outros, difícil, viu”, disse ele na época, em vídeo publicado no Instagram.

Pablo é uruguaio radicado no Brasil, além de músico, compositor e diretor musical. Ele e Letícia estão juntos há seis anos. Em sua biografia no Instagram ele, inclusive, “brinca” com o preconceito das pessoas com sua aparência. “Limpo, cheiroso e saudável. A sujeira está na sua mente”, escreveu.

