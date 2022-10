Mãe de Susana Naspolini diz que jornalista morreu de mãos dadas com a filha

Durante o velório de Susana Naspolini, que acontece nesta quinta-feira (27), no Rio de Janeiro, a mãe da jornalista, Maria Dal Farra, deu um depoimento emocionante sobre a morte da filha. Segundo ela, a comunicadora faleceu de mãos dadas com a filha, Julia Naspolini, de 16 anos, que não saiu do lado da matriarca no hospital.

“Julia deitava do lado da mãe no hospital e ficou ali, até a mãe falecer, de mãos dadas. E ela ficou bem desorientada mesmo. E eu comecei a ficar muito preocupada em vê-la daquele jeito. Tem gente que não acredita em milagre, mas eu acredito. Foi o milagre da Susana. Quando ela viu que a mãe tinha falecido, disse: ‘é, pessoal, vamos resolver os problemas agora’. Levantou e começou a ajudar todo mundo a fazer o que precisava”, disse Maria, em depoimento à revista Quem.

Milagre

Ela ainda reforçou que Julia está “aguentando bem” a situação. “Claro que é uma adolescente, mas eu acredito muito em milagres. Ela tem muita fé e eu também. A Susana deu esse exemplo para ela. E acho que ela vai ser bem sustentada por esse fé e vai ser bem encaminhada na vida. Porque o legado da Susana para ela foi esse e ela está muito disposta a segui-lo”.

Julia também já perdeu o pai, o jornalista Maurício Torres, quando tinha apenas 8 anos. Maria, no entanto, faz questão de reforçar que a neta não está sozinha. “A nossa família, a minha família particularmente, é muito próxima dela. Ela nunca perdeu os vínculos com Criciúma, com Santa Catarina. As duas sempre foram para lá em qualquer oportunidade. Estou insistindo muito com ela: ‘Julia, você perdeu a mãe, o pai, mas somos todos uma família. Conta sempre com isso’”.

Susana Naspolini morreu na terça-feira (25), vítima de um câncer. A notícia foi dada pela própria Julia no Instagram da mãe. Após o velório, o corpo será enterrado em Criciúma, cidade onde a jornalista nasceu.