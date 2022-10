Filha da jornalista Susana Naspolini agradece homenagens à mãe nas redes sociais

Julia Naspolini, filha da jornalista Susana Naspolini, usou o Instagram para agradecer homenagens à mãe nas redes sociais. Nesta quarta-feira (26), ela ainda publicou informações sobre o velório da repórter.

"Muito obrigada por todas as homenagens à mamãe e as mensagens de apoio! Espero vocês amanhã", escreveu Julia Naspolini.

Susana Naspolini faleceu na terça-feira (25), aos 49 anos. Ela lutava há dois anos contra um câncer na bacia, que já havia feito metástase, e estava em tratamento contra a doença. A jornalista estava internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, há mais de uma semana.

Velório em Botafogo

O velório da jornalista Susana Naspolini será realizado nesta quinta-feira (27), na Igreja do cemitério São João Batista, em Botafogo, Zona Sul do Rio de Janeiro.

A cerimônia tem previsão para começar às 8h da manhã e deve terminar às 16h da tarde.

"Ela sempre ficou muito feliz com o carinho de todos! Quem puder ir, será muito bem-vindo. Tenho certeza que ela iria amar. Muito obrigado por todas as homenagens à mamãe e as mensagens de apoio. Espero vocês amanhã", escreveu ela no perfil de Instagram da jornalista.