Juliette Freire é convidada para substituir Iza como rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense

A ex-BBB Juliette Freire foi convidada para assumir o posto de rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense no Carnaval de 2023. Ela substituiria a cantora Iza, que deixou a agremiação carioca no último dia 18 de outubro. Porém, a paraibana recusou a proposta.

Segundo informou o colunista Leo Dias, do Metrópoles, a escola de samba está em busca de um nome para o reinado. Juliette havia sido a primeira celebridade cogitada. Com o declínio do convite, a vaga continua em aberto.

A saída de Iza foi motivada por incompatibilidade de agenda. Essa justificativa consta em nota oficial divulgado nas redes sociais pela Imperatriz Leopoldinense.

O comunicado cita que "outros compromissos da cantora" não permitem que ela, enquanto "uma das principais representatividades femininas da agremiação", tenha uma "conexão ainda mais forte com a instituição, os ritmistas e, principalmente, a comunidade".

"A Imperatriz e Iza agradecem a parceria firmada desde 2020 e desejam sucesso mútuo", finaliza a escola.

Quarta a desfilar no sambódromo do Rio em 2023, Imperatriz Leopoldinense terá como enredo "O aperreio do cabra que o excomungado tratou com má-querença e o santíssimo não deu guarida”. O tema é assinado pelo carnavalesco Leandro Vieira, ex-Mangueira.