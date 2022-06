Maria Lúcia Dahl morre aos 80 anos; atriz fez sucesso em novelas da Globo

A atriz Maria Lúcia Dahl morreu na noite desta quarta-feira (15). Maria Lúcia teve complicações no rim. A atriz ficou conhecida após participações nas novelas, como "Salsa e Merengue", "Torre de Babel" e "Anos Dourados".

Maria Lúcia estava hospitalizada há sete dias, no Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. A morte foi confirmada pelo Retiro dos Artistas, onde morava há dois anos.

Velório e cremação estão marcados para acontecer na tarde desta quinta-feira (16), no Cemitério Memorial do Carmo, no Caju, Zona Portuária do Rio.

A atriz sofria do Mal de Alzheimer e completaria 81 anos no próximo mês de julho.

Além das novelas, Maria Lúcia Dahl também participou do programa 'Chico Anysio Show'.

OUTRO FALECIMENTO

Quem também faleceu foi um dos ícones da música sertaneja de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, a cantora Delanira Pereira Gonçalves - mais conhecida como Delinha.

A morte foi confirmada nesta quinta-feira (16). Com mais de seis décadas de carreira, Delinha ficou conhecida como a "Dama do Rasqueado".