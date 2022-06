Cantora Delinha, conhecida como 'Dama do Rasqueado', morre aos 85 anos em Campo Grande

Um dos ícones da música sertaneja de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, a cantora Delanira Pereira Gonçalves - mais conhecida como Delinha - morreu aos 85 anos, nesta quinta-feira (16), em Campo Grande (MS). A informação foi confirmada, ao G1, pelo filho da artista, João Paulo Pompeu. Com mais de seis décadas de carreira, Delinha ficou conhecida como a "Dama do Rasqueado".

"Recebi a informação ainda cedo, estava trabalhando e me informaram sobre a morte da minha mãe", disse. Ele informou ainda que Delinha morreu em casa.

Segundo o boletim médico, a causa da morte por insuficiência respiratória. A cantora estava tratando, em casa, de uma doença pulmonar crônica. A cantora chegou a ficar internada por onze dias em maio para tratamento, já que apresentava crises respiratórias agudas e falta de ar.

O velório ocorre na Câmara Municipal Municipal de Campo Grande, até as 16 horas desta quinta. O sepultamento irá ocorrer no Cemitério Jardim da Paz, a partir das 17 horas.

Seis décadas de carreira

Com mais de seis décadas de carreira, Delinha iniciou a carreira ainda na década de 1950 ao lado do então marido Délio José Pompeu, que faleceu em 2010, com quem formou a dupla Délio e Delinha. Alcançaram juntos, sucesso nacional.

Embaixadora da cultura em Mato Grosso do Sul, Delinha era conhecida como "Dama do Rasqueado", ela possui uma discografia 39 discos lançados, entre LP's e CD's.