Maria Lina Deggan assume namoro com filho de apresentador: ‘quero casar com ele’

Ex-namorada do humorista Whindersson Nunes, com quem teve um filho, em 2021, Marina Lina Deggan assumiu um novo namoro, com Luís Ricardo Monteiro Júnior, filho do apresentador do SBT Luís Ricardo, também famoso por encarnar o personagem o Bozo nos anos 1980.

A influenciadora digital disse que conheceu o novo amor via um amigo em comum, em março deste ano, mas no primeiro momento não cogitava namorar. “A gente só queria curtir e sair... Eu brinco que era para ser um 'pente e rala', mas, aí, a gente praticamente já começou a ficar sempre junto, não fazia nada separado e acabou entrando em um relacionamento antes de entrar de fato... Porque desde o início que a gente começou a ficar, ficamos muito intensamente”, disse ela, em entrevista à Quem.

Apesar do pouco tempo, Maria Lina fala com admiração do novo companheiro e já cita planos de casamento. “Quero casar com ele, ter uma família... Ele é muito protetor, muito cuidadoso, sei que vai ser um ótimo pai, os pais dele serão ótimos avós e a irmã dele será uma ótima tia. A longo prazo quero muito viver esse namoro. Mas preciso passar por essa fase do namoro, da conquista, das viagens”.

Maternidade

Ela reforça que a maternidade foi uma experiência feliz e deseja viver essa fase ao lado de Luís Ricardo Júnior. João Miguel, filho de Lina e Whindersson, nasceu prematuro, com 22 semanas, e morreu dois dias depois por complicações de saúde. "A maternidade para mim foi uma experiência muito feliz e marcante. Quero viver isso de novo, e com o Júnior seria incrível. Mas quero passar por essa fase gostosa do namoro, depois do casamento, depois ter filhos, quero viver cada coisa no seu momento".

A influenciadora ainda falou do ex-namorado e disse que só deseja felicidade para ele. Em 2022, Lina e Whindersson chegaram a viajar juntos, mas nunca confirmaram uma tentativa de reatar. “Só desejo muita felicidade para quem convive e conviveu comigo. Acho que é por isso que vivo esse momento tão bem resolvido da minha vida, esse momento tão feliz, tão leve, em que até o meu trabalho, por mais pesado que seja, tem sido leve. Está sendo tudo ótimo e gostoso, acho que estou em uma das melhores fases da minha vida”, conclui.