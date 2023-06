Juliana Paes comenta críticas após propaganda para companhia aérea sobre viagem ao Brasil

Juliana Paes foi escalada para uma campanha publicitária de uma empresa aérea e virou alvo de críticas na web. No vídeo publicado pela empresa nesta segunda-feira (5), a atriz aparece sambando e fazendo uma transição entre roupas de comissária de bordo e passista de carnaval. A artista se pronunciou nesta terça-feira (6) e informou que seguiu as instruções da campanha.

Veja comercial

Repercussão na web

A publicidade foi alvo de críticas do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), que alegou propaganda enganosa do trecho oferecido. A empresa estadunidense Virgin Atlantic oferta o trecho entre Londres e São Paulo.

"Eles fazem o voo para São Paulo, mas vendem o Rio. Com todo respeito, essa @VirginAtlantic tinha que ser processada por propaganda enganosa! Mas ainda tenho 'fé carinhosa' que o ministro [de Portos e Aeroportos] Marcio França vai permitir aos gringos chegarem direto aonde eles querem ir. E depois, claro, dar uma passada na querida e incrível São Paulo pegando uma ponte aérea no Santos Dumont para Congonhas", escreveu.

Na web, as críticas ao comercial giram em torno das diferenças culturais entre o Rio de Janeiro e São Paulo. "Tem Juliana Paes e um comissário carnavalescos, passageiros com máscaras e maracas, referências ao Rio para um voo com destino a São Paulo. É muito errado, mas estou rindo", escreveu uma internauta.

"São tantas camadas neste vídeo...Parabéns, @VirginAtlantic, viralizou no Brasil como um dos maiores erros de marketing da história", escreveu outro usuário do twitter.

O que diz Juliana Paes

Juliana Paes relatou, na tarde desta terça-feira (6), que relatou que o anúncio não saiu como o planejado. "Olha… no briefing [documento com instruções sobre campanha publicitária] era uma ideia legal pro Carnaval! Esse anúncio foi planejado antes da pandemia e todo pensado para ser uma comédia. Mas o tempo passou, a edição não ajudou… e bem, fazer o quê?! Só resta rir mesmo", escreveu.

Ainda conforme a atriz, o objetivo era brincar com os preconceitos que o Brasil sofre no exterior. "A ideia era justamente 'zoar' com esses esteriótipos, fazer algo bem absurdo. Topei a brincadeira por isso. Mas depois de todos esses anos, o resultado não ficou como esperado… uma pena, porque essa gravação foi bem divertida", concluiu.