Andressa Suita desmente nova crise em casamento com Gusttavo Lima

A influenciadora digital Andressa Suita negou que esteja passando por nova crise no casamento com Gusttavo Lima, em entrevista ao jornalista Léo Dias, publicada nesta terça-feira (6). De acordo com ela, é uma decisão do casal se expor menos nas redes sociais.

“Não estamos em crise. Eu estava muito ansiosa com o projeto da minha clínica e por isso nem as minhas postagens conseguia fazer nas redes sociais”, disse.

“Depois que a gente reatou, vimos que antes a gente se expunha muito. Nós voltamos mais maduros. Hoje a gente se expõe muito pouco. Não quero mais ver a minha intimidade em todo lugar”, acrescentou a influenciadora. Andressa Suita e Gusttavo Lima chegaram a se separar em 2020, mas reataram o casamento em 2021.

Saúde mental do casal

A influenciadora também contou que atualmente ela e o cantor investem na saúde mental do casal, assim como na de seus filhos, para que ninguém seja afetado com as notícias falsas que surgem na internet.

“Priorizamos a nossa sanidade e a dos nossos filhos. Eu mudei após o término. Gusttavo mudou também. Para você namorar um cantor sertanejo você precisa confiar demais nele, pois o que aparece de mentiras e de pessoas querendo lhe derrubar, é absurdo. É preciso ter uma base muito bem montada e nós temos isso. Eu tenho a minha postura de mãe, a minha postura de esposa. Não me meto em polêmicas e nem quero”, concluiu.

Andressa e Gusttavo são pais de Gabriel, 5, e Samuel, 4. Em maio, ela abriu uma clínica de estética em Goiânia.