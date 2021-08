Maranhense diz ter 'amizade colorida' com Whindersson Nunes, revela colunista

Elisa Ramalho, 22, natural de Nova Olinda no Maranhão, é a nova "menina dos olhos" de Whindersson Nunes. A maranhense disse trocar mensagens carinhosas com Whindersson Nunes, em entrevista a colunista Fábia Oliveira. Ela vive apenas há um mês em Aripuanã, no Mato Grosso.

Em entrevista, a jovem contou que acompanha o piauiense desde 2013 — quando ele foi fazer um show no Maranhão. "Foi maravilhoso poder vê-lo de perto, o momento mais mágico da minha vida. Só que, há uns dois anos, despertou algo mais forte, então, eu o procurei, e nós começamos a conversar".

No bate-papo com a colunista, Elisa Ramalho disse que as conversas diminuíram logo depois que o humorista engatou romance com Maria Lina. As mensagens entre os dois só retornaram com a notícia da separação. "Posso até chamar de amizade colorida" disse Elise Ramalho para colunista.

"Pelo que vejo, pode ser que aconteça algo desta vez, e não quero estragar. Ele tem sido sincero, meigo, nos falamos direto pelo WhatsApp", declarou a jovem.

A colunista disse que procurou Whindersson Nunes para falar sobre assunto, mas não obteve resposta.

Humorista terminou romance em agosto

Legenda: Apresentador pediu em postagem que a ex-noiva não fosse atacada Foto: reprodução/Instagram

O humorista Whindersson Nunes anunciou, no dia 13 de agosto, separação da universitária Maria Lina. "É triste dizer e nem sei por que tenho que dizer, mas eu e Maria não estamos mais juntos", revelou em postagem no Instagram. O casal estava noivo desde março.

Na publicação com o anúncio do término, Whindersson pediu que Maria não fosse atacada. Ele optou por se dirigir aos seguidores como "você", pontuando não se direcionar pedindo "que ninguém ataque" porque o mal "está por aí e não vai parar".