Mansão de Larissa Manoela comprada com empréstimo é avaliada em R$ 4 milhões; veja fotos

A atriz Larissa Manoela, de 22 anos, se mudou para uma mansão na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O imóvel avaliado em R$ 4 milhões foi comprado com o dinheiro obtido por um empréstimo.

A casa pertencia à influenciadora Evelyn Regly e já está no nome de Larissa Manoela, segundo divulgado pelo jornal Extra.

Este é o primeiro imóvel no nome de Larissa, que paga uma quantia mensal para quitar o empréstimo. A mansão tem 349m2, três andares e piscina aquecida.

Larissa morava anteriormente em uma mansão na Barra da Tijuca com o pais, Silvana Taques e Gilberto Elias. O imóvel é avaliado em R$ 8 milhões e está sendo vendido pelo casal, sem o consentimento da artista.

A artista rompeu com os pais, que administravam a carreira dela desde a infância, após descobrir que o casal detinha a maior parte de seu patrimônio acumulado, de cerca de R$ 18 milhões. Em entrevista ao Fantástico, a atriz revelou que abriu mão da quantia para encerrar o conflito familiar.

Veja fotos da mansão

Legenda: Mansão de Larissa Manoela foi comprada com dinheiro obtido por empréstimo Foto: Reprodução

Legenda: Mansão de Larissa Manoela é avaliada em R$ 4 milhões Foto: Reprodução

Legenda: Casa está localizada na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro Foto: Reprodução

Legenda: Imóvel pertencia à influenciadora Evelyn Regly Foto: Reprodução

Mãe da atriz se posicionou pela 1ª vez

Silvana se posicionou sobre o caso pela vez nesta quinta-feira (17). Em entrevista à Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo, Silvana explicou que deixou as atividades como pedagoga há 18 anos para se dedicar exclusivamente à carreira de Larissa Manoela.

A mãe de Larissa pontuou que foi "empresária, cozinheira e motorista" da filha e ajudou a garota na construção do patrimônio da artista.

Em julho, foi divulgado que Silvana teria colocado à venda a mansão da atriz localizada em ChampionsGate, em Orlando, também sem o consentimento dela.

A relação entre as duas está publicamente abalada desde o início do ano, quando Silvana deixou de seguir Larissa nas redes sociais. Ela também critica o relacionamento da ex-carrossel com o ator André Luiz Frambach.