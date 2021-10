Maju Coutinho se despede do Jornal Hoje e agradece público: 'a gente se vê no Fantástico'

A jornalista Maju Coutinho deixou oficialmente o Jornal Hoje nesta terça-feira (26) e se despediu do público ao vivo. Ela assumirá o comando do Fantástico ao lado da apresentadora Poliana Abritta, no dia 21 de novembro.

"Eu agradeço mais uma vez pela sua companhia nesses últimos dois anos. Foi muito bom estar ao seu lado na hora do almoço", disse emocionada.

No lugar de Maju, César Tralli vai comandar a apresentação do Jornal Hoje. A apresentadora estreou na função no dia 30 de setembro de 2019, deixando, agora, o cargo pouco mais de dois anos depois.

Na edição desta terça (26), ela aproveitou para comentar como recebeu o desafio de estar à frente do jornal nos últimos meses.

"Foram tempos desafiadores. Logo veio a pandemia, o isolamento social. O Jornal Hoje ganhou mais espaço para mostrar o que de mais importante acontece no Brasil e no mundo", completou.

Equipe do jornal

Nas redes sociais do programa jornalístico, ela também aproveitou para ressaltar a importância do trabalho da equipe atrás das câmeras.

"Foi incrível e intensa essa passagem por aqui. Então é isso. Meu agradecimento, minha gratidão por você acompanhar o nosso trabalho, que é feito por uma equipe maravilhosa. Eu sou a porta-voz dessa equipe", finalizou.

Ainda no último dia 13 de outubro, Maju recebeu Cesar Tralli para apresentá-lo ao público do Jornal Hoje. Em discurso, ele falou sobre a mudança na emissora.

"Da minha parte trabalharei com toda minha dedicação e amor para honrar esta equipe guerreira e unida do Jornal Hoje", afirmou na ocasião.