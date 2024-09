Maíra Cardi diz ficar com o 'coração de mãe apertadinho' com filha no hospital

A influenciadora digital, coach e ex-BBB Maíra Cardi publicou nas redes sociais, nessa terça-feira (24), fotos da filha caçula, Sophia, no hospital. Ela explicou que a criança precisou ser levada a uma unidade de saúde pois estava com febre alta, vômito e sem conseguir ingerir alimentos.

“Hoje foram vários exames, enfiando canudos pelo nariz, pela garganta! Passamos o dia no hospital! Sendo cutucada daqui e de lá! Meu coração de mãe apertadinho, agora por último ela recebeu o diploma [de coragem], mas a mamãe arregou e não deixou fazerem o último exame. Vocês sofrem também?”, perguntou às seguidoras.

Na manhã desta quarta (25), Maíra continuou seu relato e disse que ela e a filha não conseguiram dormir. “Tosse, falta de ar, choro… era impossível deitar. Fiquei sentada com ela no meu colo para que pudesse, às vezes, cochilar, mas logo ela acordava passando mal, como se estivesse se afogando. Ela me via ali, acordada, pronta para socorrê-la e acalmá-la rapidamente”.

Apesar do relato, Maíra não deu detalhes do diagnóstico de Sophia.

A criança é fruto do casamento da ex-BBB com o cantor Arthur Aguiar. Eles terminaram o casamento em janeiro de 2023. Atualmente, Maíra está casada com Thiago Nigro e já falou publicamente que gostaria de engravidar do companheiro. A ex-BBB também é mãe de Lucas, de um relacionamento anterior.